Erdogan avviser trusler fra USA

I et intervju med tyrkisk TV onsdag kveld sa han at Tyrkia i framtida kan vurdere å kjøpe et mer avansert system enn S-400-systemet, nemlilg S-500-systemet.

USA har en rekke ganger advart Tyrkia mot å kjøpe det russiske systemet. USA og NATO hevder det ikke er kompatibelt med NATOs systemer og utgjør en sikkerhetstrussel.

- S-400 er endelig avgjort. Det er ingen vei tilbake. Kanskje neste gang vurderer vi S-500, sa han til TV-kanalen Kanal 24.

Saken med det russiske rakettforsvaret har bidratt til å forsure forholdet mellom Tyrkia og landets NATO-allierte ytterligere.

