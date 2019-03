Cohen saksøker Trump

NTB utenriks

Cohen mener Trump Organization skylder ham 1,9 millioner dollar, ifølge søksmålet som ble levert inn torsdag ettermiddag ved en domstol på Manhattan.

I søksmålet anklager Cohen sin tidligere oppdragsgiver for mislighold av regninger og kontraktsbrudd, og krever derfor erstatning, melder Reuters.

Trump Organization skal ha nektet å gjøre opp for seg etter at det ble kjent at Cohen ville samarbeide med påtalemyndigheten om sitt arbeid for Trump. Selskapet sluttet å betale sine advokatregninger til Cohen rundt to måneder etter at FBI gjennomførte razzia mot Cohens bolig og kontor, ifølge søksmålet.

Verken advokater eller andre talspersoner for Cohen har svart på forespørsler fra CNBC om å få flere opplysninger om søksmålet. Heller ikke Trump Organization har svart på henvendelser om å kommentere saken, melder AP.

Cohen var advokat for Donald Trump fra 2006 fram til mai 2018, én måned etter at den føderale påtalemyndigheten i New York startet sin etterforskning av Cohen for brudd på valgloven og mulig økonomisk kriminalitet.

Cohen ble i fjor dømt til tre års fengsel for blant annet ulovlig valgkampfinansiering. Advokaten har tilstått å ha utbetalt «hysjpenger» til en pornostjerne og en tidligere Playboy-modell som begge hevder å ha hatt sex med Trump i 2006.

Cohen har sagt at det var Trump som ga ham ordre om å betale pengene. Trump har avvist det.

