Amerikansk militærtopp advarer mot å tro at IS er knust

NTB utenriks

– Gruppa er ennå ikke knust og er forberedt på å gjenoppstå, til tross for at den fysiske basen deres i Syria elimineres, sier Votel.

Han uttalte seg i Kongressen i Washington torsdag.

– Reduksjonen av det fysiske kalifatet er en monumental militær prestasjon, men kampen mot IS og voldelig ekstremisme er langt fra over og vårt oppdrag er fortsatt det samme, sa Votel.

– IS-befolkningen som nå evakueres fra siste rest av kalifatet, er stort sett uten anger, faste i sin tro og radikaliserte. Vi blir nødt til å opprettholde en årvåken offensiv mot denne vidt spredte og oppdelte organisasjonen, sa han.

Det vakte stor oppmerksomhet da USAs president Donald Trump i desember erklærte at IS var nedkjempet og at USA skulle trekke sine soldater ut av Syria. Det skjedde etter en telefonsamtale mellom Trump og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Siden har imidlertid amerikanske tjenestemenn moderert uttalelsene om tilbaketrekking, og i februar kom det meldinger om at rundt 400 amerikanske soldater likevel skal bli igjen i landet.

USA har den siste tiden hatt rundt 2000 soldater i Syria, som har støttet landets fremste allierte der, den kurdiskdominerte SDF-styrken. SDF har de siste ukene drevet en omfattende offensiv mot IS' siste landområde, og ifølge Votel har ekstremistgruppa nå kun kontroll over omkring en kvadratkilometer.

(©NTB)