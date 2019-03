USA passerer Europa i salg av elbiler

NTB utenriks

I løpet av 2018 ble det solgt 361.000 elkjøretøy i USA, mens det ble solgt 302.000 i Europa, ifølge en analyse gjort av organisasjonen Transport & Environment.

USA gikk forbi Europa mye på grunn av en 120 prosent økning i løpet av de tre siste månedene i 2018. Til sammenligning steg det europeiske elbilsalget med bare 33 prosent i løpet av samme periode. Ifølge rapporten er Tesla en viktig faktor til den amerikanske økningen.

Salgstallene fra Europa skyldes europeiske bilprodusenter som utsetter salgene i forkant av de nye strenge utslippskravene fra EU som trer i kraft i løpet av de kommende årene, ifølge AFP. Bilprodusenter risikerer heftige bøter dersom de ikke overholder de strenge EU-kravene som trer i kraft i løpet av 2020 og 2021.

– Bilprodusenter i EU har ansett elbiler som et nødvendig onde for å overholde reguleringene. Bevis tyder på at de har undertrykket salg i fjor i et forsøk på å verne om dieselvirksomheten sin, sier analytiker Lucien Mathieu i Transport & Environment.

