EU-domstolen avviser Hamas' anke av terrorlisting

NTB utenriks

EU-domstolen avviste alle Hamas' sju argumenter for at de skulle fjernes fra listen.

Terrorlista ble laget 27. desember 2001, da EU vedtok å etablere et felles standpunkt og tiltak for å motarbeide terror. Tiltakene innebærer å fryse eiendelene til individer, grupper eller enheter som mistenkes for å være involvert i terrorhandlinger.

EU oppførte først Hamas på terrorlisten i 2001, noe som førte til frysing av eiendeler i EU. Onsdagens EU-avgjørelse knytter seg spesifikt til beslutningen om å gjenoppføre Hamas på listen i 2015, noe islamistbevegelsen anket.

Hamas vant valget i de palestinske områdene i 2006, men ble ikke anerkjent av omverdenen, som stempler gruppen som en terrororganisasjon. Navnet Hamas er på arabisk en forkortelse for Islamsk motstandsbevegelse. Islamistbevegelsen har makten på Gazastripen, mens Vestbredden kontrolleres av deres meningsmotstandere Fatah.

(©NTB)