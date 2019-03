Bachelet kritiserer Israel for å avfeie FN-rapport

NTB utenriks

FN-granskere konkluderte nylig med at israelske soldater med overlegg skjøt med skarpt mot barn, helsearbeidere og journalister under demonstrasjonene på Gazastripen i fjor, noe som kostet 189 mennesker livet.

Israel kan ha begått forbrytelser mot menneskeheten, lyder granskernes konklusjon, som anbefaler at bevismaterialet oversendes til Den internasjonale straffedomstolen ICC i Haag.

Israel har avvist rapporten og kaller den absurd og løgnaktig, noe FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet beklager.

– Ergrer meg

– Jeg ergrer meg over Israels raske avising av rapporten, uten at de tar for seg noen av de svært alvorlige temaene den tar opp, sa Bachelet da hun onsdag la fram sin rapport om fjoråret i Genève.

– Alle berørte parter må beherske seg nå når det nærmer seg 30. mars, la hun til, med henvisning til at dette er ettårsdagen for når den siste protestbølgen på Gazastripen startet.

Liste over selskap

I 2016 ba FNs menneskerettsråd Bachelet utarbeide en oversikt over selskap med aktiviteter i de ulovlige israelske bosetningene på den okkuperte Vestbredden og Golanhøydene.

Bachelet opplyste i fjor at listen da inneholdt 206 selskap, de fleste av dem israelske og amerikanske, men den er aldri offentliggjort. Det var ventet at dette skulle skje under den nåværende sesjonen i FNs menneskerettsråd, som er over 22. mars, men det kommer ifølge Bachelet ikke til å skje.

Forsinket

I et brev til rådets president Coly Seck opplyser Bachelet at arbeidet er forsinket og beskriver det som «uvanlig» og «komplisert».

Kritikere hevder Bachelets troverdighet står på spill og krever at lista over selskap blir offentliggjort, mens Israel og USA advarer mot internasjonalt svartelisting av selskapene det gjelder og motsetter seg dette.

Kina og Saudi-Arabia

I årsrapporten for 2018 påpeker Bachelet også Saudi-Arabias forfølgelse og fengsling av fredelige aktivister, Kinas internering av opp mot 1 million uigurer og andre muslimske minoriteter i Xinjiang-provinsen og Indias behandling av minoriteter.

Rapporten er for øvrig en mer generell gjennomgang av høykommissærens aktiviteter, men Bachelet la særlig vekt på de store og stadig økende ulikhetene i verden da hun la den fram onsdag.

