– 400 IS-krigere pågrepet da de prøvde å flykte fra enklave

NTB utenriks

– 400 IS-krigere prøve å flykte fra Baghouz tirsdag kveld, sier en anonym talsperson for SDF.

Han sier SDF-styrkene grep inn idet en stor gruppe forsøkte å flykte fra den IS-kontrollerte landsbyen Baghouz øst i Syria. Byen er omringet av SDFs styrker, som støttes av USA.

Ifølge talsmannen var flukten planlagt av et nettverk som hadde til hensikt å få dem sendt til andre regioner langt unna, men han sier ikke hvor de etter planen skulle ha tatt veien.

De gikk til fots. Det dreide seg både om syrere og fremmedkrigere, legger talsmannen til.

Uendelig strøm

Titusener av mennesker, flesteparten av dem IS-krigere og deres familier, har de siste ukene forlatt IS' siste bastion i og rundt Baghouz.

Onsdag fortsatte hundrevis av folk å strømme ut fra byen – tildekkede kvinner med småbarn i armene, og sårede, sjaskete antatte jihadister som humpet av gårde i flokk på krykker, bandasjerte og iført lange brune kapper. De gikk over gule blomstermarker og nådde fram til et mottakssenter som SDF har etablert.

Kurdiske ledere i SDF-alliansen har, i likhet med representanter for hjelpeorganisasjoner, gitt uttrykk for at strømmen av evakuerte tilsynelatende ikke tar slutt, til tross for at evakuering har pågått i flere uker.

Bare tirsdag forlot 3.500 personer Baghouz etter intens bombing fra SDF-opprørerne og deres internasjonalt allierte. 500 antatte IS-krigere valgte da å overgi seg, ifølge SDF.

– Fortsatt mange igjen

– Det er fortsatt mange folk igjen der inne, sier 24 år gamle Safia fra Belgia. Hun var blant de evakuerte tirsdag.

Hun sier at hennes franske ektemann fortsatt er inne i enklaven.

Tirsdag sto en annen IS-brud fram – Dorothee Maquere. Hun er kona til den franske jihadisten Jean-Michel Clain. Hun bekreftet at han var blitt drept i Baghouz, bare noen dager etter at hans bror Fabien også var blitt drept. Brødrene sto fram i en video der de på vegne av IS påtok seg ansvar for Paris-angrepet 13. november 2015.

Maquere flyktet fra enklaven med sine fem barn. Hun sier til AFP at hun ikke vil tilbake til Frankrike.

– Jeg ønsker å få være i fred her etter alt jeg har gått gjennom, et sted jeg kan være, uten å bli plaget, der jeg kan leve livet mitt, sier hun.

50.000 i leir

Over 50.000 evakuerte er stuet sammen i den kurdiskkontrollerte leiren Al-Hol, der utlendinger sitter i påvente av å få sin skjebne avgjort.

Deres hjemland har vært lite villige til å hente dem hjem, av hensyn til sikkerhetsrisikoen det kan medføre, samt negative reaksjoner fra offentligheten.

SDF har på sin side advart om at alliansen snart ikke lenger vil være i stand til å sitte med denne byrden på sine skuldre.

(©NTB)