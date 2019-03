Tusk vil ha slutt på utenlandsk finansiering av europeiske partier

NTB utenriks

– Et europeisk byrå for beskyttelse av demokratiene kan bidra med europeiske eksperter til hvert medlemsland for å beskytte dets valgprosess mot nettangrep og manipulasjon, foreslår Macron.

Utenlandsk finansiering av europeiske politiske partier bør forbys, og man bør enes om å forby «hatefulle og voldsforherligende tale på internett», mener den franske presidenten.

EU-president Donald Tusk er enig og støtter forslaget om forbud mot utenlandsk finansiering av europeiske partier.

– Antieuropeiske krefter utenfra forsøker både åpent og i hemmelighet å påvirke europeernes demokratiske valg, noe som var tilfelle med brexit og flere valg i Europa. Det kan også bli tilfelle i valget på nytt EU-parlament i mai, mener Tusk.

– Ikke la politiske partier som er finansiert av krefter utenfra og fiendtlig innstilt til Europa, avgjøre EUs viktigste prioriteter og hvem som skal lede europeiske institusjoner, oppfordrer Tusk i en kunngjøring.

