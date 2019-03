Stadig flere flykter fra Baghouz

NTB utenriks

Ifølge en talsmann for de USA-støttede SDF-opprørerne, Mustafa Bali, benyttet flyktningene seg av en humanitær korridor som er etablert.

Korridoren er etablert og beskyttes av kurdiskledede SDF for å gi sivilbefolkningen anledning til forlate området og IS-krigere en mulighet til å overgi seg.

Mandag forlot rundt 3.000 mennesker området, og tirsdag fulgt hundrevis av andre etter.

Frykt

Blant dem som tok seg ut av Baghouz tirsdag, var en russisk kvinne og de tre barna hennes. Hun beskrev situasjonen inne i landsbyen med ett ord: Frykt.

En syrisk kvinne i 20-årene tok seg også ut og fortale at ektemannen for tre måneder siden ble tatt til fange av IS etter å ha drept et medlem av den ytterliggående islamistgruppa.

– Jeg har ikke sett ham siden og jeg vet ikke hvor han er, fortalte kvinnen.

SDFs talsmann Mustafa Bali oppgir ikke hvor mange IS-krigere det er blant de over 3.000 som har forlatt området det siste døgnet, men sier at det er snakk om «et stort antall».

Mandag hevdet SDF at rundt 300 IS-krigere hadde overgitt seg.

Svenske medier melder at den norsk-svenske IS-krigeren Michael Skråmo er blant IS-krigerne som har blitt pågrepet i løpet av de siste dagene.

Fortsatt IS-nærvær

Ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har over 10.000 sivile de siste ukene flyktet fra Baghouz-området. Ifølge SDF befinner det seg fortsatt trolig mellom 1.000 og 1.500 IS-krigere.

SDF medga mandag at offensiven for å erobre Baghouz-området hadde bremset opp.

Ifølge Bali skyldes dette at IS-krigerne benytter den gjenværende sivilbefolkningen som levende skjold, men han forsikret likevel at Baghouz snart ville bli erobret.

