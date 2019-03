Nok et canadisk regjeringsmedlem trekker seg

NTB utenriks

Jane Philpott, som leder den canadiske regjeringens budsjettkontor, sier hun ikke lenger kan forsvare regjeringen.

– Jeg har kommet fram til at jeg må trekke meg som regjeringsmedlem, sier hun.

Årsaken er at kretsen rundt statsminister Justin Trudeau anklages for å ha prøvd å stanse en korrupsjonssak.

Det canadiske ingeniørselskapet SNC-Lavalin ble i 2015 siktet for å ha bestukket tjenestepersoner i Libya i perioden 2001–2011 for å sikre seg lukrative kontrakter.

Tidligere justisminister Jody Wilson-Raybould sa under en høring i justiskomiteen i den canadiske nasjonalforsamlingen i februar at Trudeau og hans krets satte henne under press for å gripe inn i rettsforfølgelsen av SNC-Lavalin. Hensikten skal angivelig ha vært å få til et forlik med selskapet utenfor rettsvesenet for å unngå at canadiske arbeidsplasser går tapt.

Justisministeren ble i januar flyttet til en annen stilling, og hun trakk seg fra regjeringen en måned senere. Noen dager senere valgte rådgiveren Gerry Butts, en gammel venn av statsministeren, å trekke seg.

Opposisjonen krever at statsministeren går av, men Trudeau nekter selv for å ha gjort noe galt.

– De viktige prinsippene som står på spill, er uavhengigheten og integriteten til vår juridiske system. Beklageligvis har jeg mistet tilliten til hvordan regjeringen har håndtert denne saken, sier Philpott.

(©NTB)