Michael Bloomberg vil ikke bli president

NTB utenriks

Milliardæren Bloomberg (77) har hyppig vært nevnt som en aktuell kandidat til å utfordre Donald Trump i presidentvalget neste år.

Men tirsdag kunngjorde han at han ikke ønsker å kaste seg inn i Demokratenes nominasjonskamp. Han vil i stedet «legge all sin politiske energi og enorme personlige formue i andres forsøk på å hindre Trump og hans agenda», skriver The New York Times.

Etter å ha tilhørt Demokratene i mange år, meldte han i 2001 overgang til Republikanerne. Han var dermed republikaner da han var New Yorks ordfører fra 2002 til 2013.

Han meldte seg imidlertid inn i Demokratene igjen i fjor høst, noe som ga fart på spekulasjonene om at han hadde ambisjoner om å kaste seg inn i presidentkampen.

(©NTB)