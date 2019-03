Tornado raserte boliger i Alabama – minst 23 døde

NTB utenriks

Eneboliger og såkalte mobile homes er knust til pinneved i Beauregard i delstaten Alabama. TV-bilder fra stedet viser trær som har knekt og veier overstrødd med bygningsrester.

– Dødstallet er dessverre 23 på det nåværende tidspunktet, sa sheriff Jay Jones til fjernsynsstasjonen WRBL-TV sent søndag kveld lokal tid.

– Ødeleggelsene er utrolige, la han til. Blant de døde er det flere barn, og flere personer er innlagt på sykehus med alvorlige skader.

Sheriffen forteller at tornadoen har etterlatt seg en vei av ødeleggelse som er flere kilometer lang og 400 meter bred.

En meteorolog som har besøkt stedet, mener virvelvinden må ha hatt en diameter på minst 800 meter.

Uvær i flere delstater

Ekstremvinden som rammet Beauregard, var den verste av flere tornadoer som søndag oppsto i Alabama og Georgia.

De ble utløst av et uvær som også preget South Carolina og Florida. Flere steder er det rapportert om ødeleggelser som skal undersøkes nærmere mandag.

I Beauregard vil mannskaper fortsette letingen etter overlevende, et arbeid som ble stanset på natten av hensyn til letemannskapenes sikkerhet.

Meteorolog Chris Darden, som har vært i Beauregard, mener tornadoen her minst må kategoriseres som F3 på den såkalte Fujita-skalaen. Det betyr at vindhastigheten trolig lå mellom 70 og 92 meter per sekund.

Til sammenligning har orkaner vedvarende vindstyrke på minst 33 meter per sekund.

Leter med droner

Også i Talbotton i delstaten Georgia ble flere mennesker søndag skadd i kraftig vind – som kan ha vært forårsaket av en tornado.

Flere bygninger og mobile homes ble ødelagt, opplyser lokale myndigheter. TV-bilder fra stedet viser veltede biler og tak som har blåst av hus. 16.000 mennesker i Georgia er blitt rammet av strømbrudd.

I Beauregard er droner med varmesøkende sensorer blitt brukt i letingen etter overlevende. Den voldsomme tornadoen her ser ut til å ha beveget seg langs en vei gjennom et boligområde.

Myndighetene frykter at antallet døde kan stige ytterligere.

