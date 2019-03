SDF: Sivile og IS-opprørere overgir seg i Baghouz

NTB utenriks

Ifølge en av lederne for de USA-støttede SDF-opprørerne i området, bare identifisert som Ciyager, ventes det at ytterligere 200 mennesker i løpet av de nærmeste timene vil overgi seg og forlate landsbyen Baghouz i Deir al-Zor-provinsen, nær grensa til Irak.

Tusenvis av sivile har de siste dagene forlatt området, for deretter å bli kjørt bort av de kurdiskledede SDF-opprørerne.

En talsmann for SDF opplyste mandag at offensiven for å erobre den siste IS-lommen Syria har bremset opp.

Ifølge Mustafa Bali skyldes dette at IS-krigerne benytter den gjenværende sivilbefolkningen som levende skjold, men han forsikrer likevel at Baghouz snart vil være erobret.

(©NTB)