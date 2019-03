Putin trekker Russland formelt fra INF-avtalen

NTB utenriks

Kunngjøringen kom ikke som noen overraskelse etter at amerikanske myndigheter 1. februar varslet at de trekker seg fra avtalen, som ble inngått mellom USA og Sovjetunionen i 1987.

Dagen etter varslet Putin at Russland aktet å gjøre det samme, og mandagens dekret blir derfor sett på som en ren formalitet.

INF-avtalen forbyr landbaserte mellomdistanseraketter, og at den nå skrotes har skapt frykt for et nytt atomvåpenkappløp.

USA innledet under president Barack Obama en storstilt modernisering av sitt atomvåpenarsenal, og Putin har varslet at Russland nå vil utvikle nye typer raketter. Samtidig har han understreket at landet ikke ønsker å bli dratt inn i et nytt og kostbart våpenkappløp.

USA og NATO mener Russland har brutt INF-avtalen ved å utvikle et rakettsystem kalt 9M729.

Russland nekter for dette og hevder på sin side at USA har brutt avtalen, blant annet ved å utvikle militære droner med egenskaper som ligner på mellomdistanseraketter.

