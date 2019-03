Prodigy-sanger Keith Flint er død

NTB utenriks

Flint ble funnet død i sitt hjem. Årsaken til dødsfallet er så langt ikke kjent. Politiet er på stedet, men det skal ikke være snakk om noe mistenkelig dødsfall, ifølge The Sun.

The Prodigy gikk fra å være et undergrunnsband på den britiske ravescenen til å bli et av Storbritannias største på 90-tallet. Singlene «Firestarter» og «Breathe» toppet de britiske singlelistene i 1996, og seks av bandets album gikk til nummer en.

Flint huskes for sine energiske opptredener og sin spesielle stil med særegne frisyrer og tatoveringer. Han var født i Redbridge øst i London, men flyttet til Braintree i Essex som barn, der han møtte Liam Howlett. Sammen startet de senere The Prodigy.

