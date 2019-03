Nordea- og DNB-aksjene faller etter anklager om hvitvasking

NTB utenriks

Noen minutter etter at Stockholmsbörsen åpnet mandag var Nordea-aksjen ned over 5 prosent. Bakgrunnen er et program på den finske TV-kanalen Yle som skal sendes mandag kveld, og som kobler banken til hvitvasking.

DNB-aksjen slo følge og var ned 3,8 prosent kort tid etter at Oslo Børs åpnet.

– Dette er spekulasjon på om DNBs enhet Luminor er gjenstand for mistanke om hvitvasking, sier bankanalytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier til DN.

Detaljene i anklagene er ikke kjent, men ifølge Yle viser en lekkasje at «hundrevis av millioner av kroner fra mistenkelige kilder har passert gjennom Nordea».

Russisk hvitvasking

Ifølge Yle viser lekkede dokumenter hvordan europeiske banker samhandler med russiskbasert hvitvaskingsvirksomhet.

DNB har hatt virksomhet i Baltikum siden 2005. I 2017 slo DNB og Nordea sammen sine operasjoner i Baltikum under navnet Luminor, men i september i fjor solgte de store deler av virksomheten til amerikanske Blackstone.

Nordea har ifølge DN solgt alt, mens DNB fortsatt har en eierandel på 20 prosent i Luminor.

DNB: Har systemer og rutiner

Til E24 opplyser Informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB at banken ikke har blitt kontaktet angående dokumentaren.

– Å bidra til at bankenes systemer ikke misbrukes av kriminelle, er en viktig del av bankenes samfunnsoppdrag. Dette arbeidet har svært høy prioritet i DNB, skriver Westerveld i en epost.

– Det går flere milliarder transaksjoner gjennom våre systemer hvert år, og DNB har systemer og rutiner for å avdekke mistenkelige transaksjoner. Vi melder over tusen transaksjoner til myndighetene årlig. Samtidig jobber vi hele tiden med å bli bedre, fordi de kriminelle aktørene også hele tiden utvikler nye metoder, uttaler han.

– Tidligere kommentert

– Nordea kjenner til nyhetsinnslaget og har vært i dialog både med den finske TV-kanalen Yle og den danske avisen Berlingske. Vi har ennå ikke sett programmet eller artikkelen, skriver Nordeas pressesjef Afroditi Kellberg i en kommentar.

– Basert på det vi er bedt om å svare på, så dreier det seg om spørsmål vi tidligere har sett og kommentert. Våre kommentarer er derfor i tråd med tidligere uttalelser angående spørsmål om hvitvasking, skriver hun videre.

Nordea ble i fjor høst anmeldt for mulig hvitvasking av finansmannen Bill Browder i forbindelse med den store opprullingen av Danske Banks virksomhet i Estland. Svensk Økokrim fant det imidlertid ikke påkrevd å innlede eterforskning av banken.

Det er uklart om opplysningene Yle nå offentliggjør, har forbindelse med anklagene fra Browder.

