Minst ti omkomne etter tornado i Alabama

Det er ikke kjent hvor de omkomne ble funnet, skriver nettstedet WSFA 12 søndag kveld.

Tidligere på dagen bekreftet politimyndighetene at en storm gjorde mye skade nær landsbyen Beauregard, og at to personer ble funnet omkommet i det området. I tillegg er en rekke personer skadd. Ifølge videoovervåking lignet stormen en kraftig tornado. Beauregard ligger om lag 95 kilometer øst for Montgomery. En rekke hus har blitt ødelagt.

– Vi har rundt 150 personer fra nødetatene på stedet. De har gjort en fenomenal jobb. Dessverre er to bekreftet omkommet, og det er veldig mange skadde, sa talsperson Rita Smith i nødetatene i Lee fylke i Alabama søndag kveld.

Søndag ble det sendt ut tornadovarsler i delstatene Alabama, Georgia, Florida og South Carolina.

