May beskyldes for brexit-bestikkelse

Den britiske regjeringen presenterte mandag en ekstrabevilgning på 1,6 milliarder pund til byer med dårlig økonomi rundt om i England.

Summen tilsvarer 18 milliarder kroner, og mye av pengene vil gå til Nord-England og Midlands. Her ligger det en rekke byer med Labour-flertall som stemte for brexit i folkeavstemningen i 2016.

Flere Labour-politikere oppfatter pengene som en slags bestikkelse for å få dem til å stemme for Mays brexit-avtale.

– Dette minner om desperasjon hos en regjering som er nødt til å bestikke medlemmer av Parlamentet, sier John McDonnell, ifølge avisa The Guardian.

Han påpeker at engelske byer har lidd under et tiår med nedskjæringer, og at de trenger stabile investeringer – ikke enkeltstående overføringer.

Mays brexit-avtale er framforhandlet av hennes regjering og EU. Den omhandler prosessen rundt Storbritannias utmelding av unionen, men så langt er det ikke flertall for den i Parlamentet.

