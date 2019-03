Macron vil gjøre EU mer selvstendig

NTB utenriks

I en kronikk som er publisert i en rekke aviser i EU, presenterer Macron sin visjon for Europas framtid.

– Ikke siden andre verdenskrig har Europa vært like nødvendig. Likevel har aldri Europa vært i så stor fare som nå, skriver Macron.

– Vi kan ikke la nasjonalister som ikke tilbyr løsninger, utnytte folks sinne. Vi kan ikke gå i søvne inn i et svekket Europa, skriver presidenten mindre enn tre måneder før EU-valget holdes.

Han lister opp en rekke forslag som han mener vil gjøre EU i stand til å forsvare seg selv og til å bevare unionens kjerneverdier.

Demokrati-beskyttelse

– Den europeiske modellen er basert på individets frihet og på meningsmangfold og nyskaping. Vår første frihet er demokratiets frihet: friheten til å velge våre ledere i en tid der utenlandske makter forsøker å påvirke våre valg, skriver Macron.

– Et europeisk byrå for beskyttelse av demokratiene kan bidra meg europeiske eksperter til hvert medlemsland for å beskytte dets valgprosess mot nettangrep og manipulasjon, foreslår Macron.

Utenlandsk finansiering av europeiske politiske partier bør forbys, og man bør enes om å forby «hatefulle og voldsforherligende taler på internett», skriver han også.

Schengen

De 26 medlemslandene i Schengen-samarbeidet, der også Norge deltar, trenger reformer, påpeker Macron.

Han mener alle som vil være med i Schengen, bør godta både strengere kontroll ved de ytre grensene og felles asylpolitikk for migranter.

En felles grensestyrke og et felles kontor som håndterer asylsøknader bør opprettes, foreslår Macron.

Forsvar

Macron vil ha med seg Storbritannia i et felles europeisk forsvarssamarbeid under et nyopprettet europeisk sikkerhetsråd. Forsvarssamarbeidet skal bygges over en europeisk forsvarstraktat med klausul om gjensidig forsvar, mener presidenten.

– En forsvars- og sikkerhetstraktat bør definere våre grunnleggende forpliktelser i tilknytning til NATO og våre europeiske allierte, skriver Macron, som mener det bør brukes mer penger på å forsvare EU.

I kronikken trekker Macron også fram forslag om garantert europeisk minstelønn som tilpasses hvert medlemsland, og likelønn på samme arbeidsplass.

Miljø er et annet tema han trekker fram.

– Hvordan kan vi se våre barn i øynene hvis vi ikke reduserer klimaavtrykket vårt.

