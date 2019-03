KrF støtter krav om utestengelse av Orbáns parti

NTB utenriks

– Det som skjer i Ungarn nå og Orbáns økende kontroll over mediene, angrep på demokratiske institusjoner og ikke minst måten han og partiet angriper og stempler flyktninger på, er helt uakseptabelt. Dette går på tvers av de felles verdiene som samler partiene i EPP, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad, som er fungerende partileder i KrF.

Hun bekrefter at KrF vil støtte kravet om utestengelse av Fidesz fra EPP.

– Jeg håper en utestengelse vil sende et viktig signal om hva som forventes av et demokratisk parti i et demokratisk land, sier Bollestad.

EPP er en sammenslutning av konservative og kristendemokratiske partier i Europa. KrF er med i EPP som observatør, mens Høyre er assosiert medlem.

Høyres partileder, statsminister Erna Solberg, skrev i forrige uke et brev til EPPs president Joseph Daul der også hun stilte seg bak kravet om utestengelse av Fidesz.

Også medlemspartier fra Belgia, Finland, Luxembourg, Nederland, Portugal og Sverige har krevd at Fidesz enten må suspenderes eller kastes ut.

