Kina anklager canadiere for spionasje

Begge de to canadierne, den tidligere diplomaten Michael Kovrig og forretningsmannen Michael Spavor, ble pågrepet i desember og har sittet i kinesisk varetekt siden.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua mistenker kinesiske myndigheter de to for å ha spionert, stjålet kinesiske statshemmeligheter og for å ha satt Kinas nasjonale sikkerhet i fare.

Kovrig er nå tilknyttet tankesmia International Crisis Group og har de siste årene vært inn og ut av Kina, der han ifølge myndighetene trolig har drevet etterretningsvirksomhet siden 2017.

Spavor skal ha vært Kovrig fremste kilde og skaffet til veie opplysningene.

Pågripelsen av de to mennene blir sett på som et svar på Canadas pågripelse av Huaweis finansdirektør Meng Wanzhou 1. desember.

Meng, som også er datter av den kinesiske telegigantens grunnlegger, ble pågrepet under en mellomlanding i Vancouver i Canada. Det skjedde på forespørsel fra USA, som har tiltalt 47-åringen, Huawei og to datterselskaper for å ha ført amerikanske banker bak lyset for å omga USAs sanksjoner mot Iran. Huawei kaller anklagene grunnløse.

Meng møter onsdag i retten i Vancouver, der det skal fastsettes en senere dato for behandlingen av USAs begjæring om utlevering av henne.

