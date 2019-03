Guaidó tilbake i Venezuela

NTB utenriks

Guaidó passerte passkontrollen ved flyplassen utenfor Caracas og ble møtt av jublende tilhengere da han ankom mandag, melder lokale medier.

Ambassadørene fra Argentina, Brasil, Canada, Chile, Peru, Ecuador, USA, Tyskland, Spania, Frankrike, Nederland, Portugal og Romania var til stede på flyplassen der de ventet på ham. På Twitter retter Guaidó en takk til ambassadørene for støtten.

Også inne i hovedstaden hadde støttespillere av Guaidó samlet seg, viftende med venezuelanske flagg. Der ventet de på Guaidó, som ankom senere mandag.

– Tiden er inne for å oppnå endring i Venezuela, sa Guaidó til folkemengden da han dukket opp på Alfredo Sadel-plassen.

Utreiseforbud

Guaidó forlot Venezuela 22. februar. Han brøt da utreiseforbudet som landets høyesterett hadde ilagt ham. Opposisjonslederen tilbrakte tid i Colombia der han forsøkte å levere amerikansk humanitær hjelp over grensen til Venezuela. Forsøket mislyktes. Guaidó besøkte også andre latinamerikanske land for å samle støtte til sin kamp mot president Nicolás Maduro.

Maduro hadde på forhånd varslet at Guaidó må forholde seg til venezuelansk lov og at han kan bli pågrepet dersom han drar tilbake til hjemlandet. Mandag var det foreløpig ikke noe som tydet på noen forestående pågripelse.

Møter og demonstrasjoner

I sin tale i Caracas sa Guaidó at han tirsdag skal møte fagforeningsledere som representerer offentlig ansatte, i et forsøk på å samle støtte fra statsansatte. Han varslet også at det lørdag skal holdes nye demonstrasjoner mot Maduros regime.

USA hadde i forkant av Guaidós hjemreise mandag advart Maduro mot å pågripe opposisjonslederen. Visepresident Mike Pence skrev på Twitter at Maduro vil bli møtt med «raskt svar» dersom noe tilstøter Guaidó.

I sin tale mandag viste Guaidó til at flere hundre soldater har vist Maduro ryggen og søkt tilhold i Colombia.

Guaidó har oppfordret soldater til å samle seg rundt ham, men så langt står de langt fleste ved Maduros side.

Flertall støtter Guaidó

Maduros gjenvalg i fjorårets omstridte presidentvalg danner bakteppe for Guaidós kamp. Guaidó, som leder av nasjonalforsamlingen, erklærte seg i januar midlertidig president fordi nasjonalforsamlingen ikke anser Maduro som legitim president.

Rundt 60 land, med USA i spissen, støtter Guaidó som midlertidig president inntil nyvalg blir gjennomført. Maduro har imidlertid avvist muligheten for presidentvalg. Maduro har også avvist Guaidós forsøk på å sende humanitær hjelp til Venezuela. Presidenten hevder det verken er mangel på mat eller medisiner i landet.

Guaidó ville ha vunnet et presidentvalg med 70 prosent av stemmene, dersom det ble holdt nå, ifølge en meningsmåling som er gjengitt i avisen El Nacional mandag.

Guaidós popularitet har ifølge analytikere økt etter at Maduro satte foten ned for hjelpeforsyningene som Guaidó har prøvd å få sendt inn i landet.

