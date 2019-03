Frykter flere døde etter at tornadoer herjet i Alabama

NTB utenriks

– Jeg vil beskrive ødeleggelsene jeg har sett i området som katastrofale, sier sheriff Jay Jones i fylket Lee.

– Det ser nesten ut som om noen dro fram en enorm kniv og skrapet langs bakken. Det er bare murkanter igjen der hvor det sto boliger, det er bygningsbiter over alt, trær er knekt, fullstendige skogdekkede områder er simpelthen rasert, sier Jones mandag.

23 er bekreftet omkommet til nå, flere av dem er barn. En av de døde var seks år gammel. Antall døde er ventet å stige.

– Det er flere folk som det ikke er gjort rede for. Beklageligvis antar vi at antall døde vil stige utover dagen, sa han mandag formiddag lokal tid.

Andre som overlevde tornadoenes herjinger, ligger på sykehus med svært alvorlige skader.

Letearbeidet skjer hovedsakelig i og rundt småbyen Beauregard, 95 kilometer øst for delstatshovedstaden Montgomery. Letingen ble stanset natt til mandag av hensyn til letemannskapenes sikkerhet.

Kilometerlang bane

Tornadoene etterlot seg ødeleggelser langs en 400 meter bred og flere kilometer lang strekning, ifølge Jones. Det meteorologiske instituttet i Birmingham oppgir at den første av de to tornadoene pløyde en bane som var minst 800 meter bred.

De kraftige vindene løftet med seg et reklameskilt fra et loppemarkedet og ga slapp på det 32 kilometer unna, inne i delstaten Georgia.

Tusenvis av mennesker var uten strøm både i Alabama og Georgia. Den voldsomme vinden ble etterfulgt av kraftig regn.

Sorg

– Alle i Beuregard kjenner hverandre. Alle er i sorg, sier Jonathan Clardy, som søkte ly inne i familiens mobile bolig. Tornadoen rev taket av hjemmet.

– Med Guds velsignelse slapp jeg og mine fra det i live, sier Clardy.

En annen av byens innbyggere, Julie Morrison, gjennomsøkte mandag ruinene av huset sammen med sin svigerdatter, på utkikk etter nøkler og en lommebok. De fant ektemannens motorsykkelstøvler og en bibel.

Morrison forteller at hun og ektemannen hadde søkt ly i badekaret idet tornadoen løftet trehuset opp fra bakken og feide det inn i et skogsområde.

– Vi visste at vi var i lufta fordi huset ble løftet opp, sier Morrison, som antar at badekarets sterke glassfiber-materiale bidro til at de overlevde. Hennes svigersønn gravde senere paret ut fra ruinene.

Trump sender hjelp

President Donald Trump har på Twitter sendt sine kondolanser. Han har bedt den føderale krisehåndteringsetaten Fema om å hjelpe.

Skoler i området holdes stengt tirsdag. Ansatte og elever får krisehjelp når skolene etter hvert åpner igjen.

– Vi forsøker å finne lærere og forsikre oss om at de er i god behold. Vi vet at vi har ansatte som har mistet sine boliger, sier fylkets skoleansvarlige, James McCoy.

Uvær i flere delstater

Tornadoene oppsto søndag i Alabama og Georgia. De var blitt utløst av et uvær som også rammet South Carolina og Florida.

Det første tornadovarselet ble sendt klokken 14.58 søndag.

– SØK LY NÅ! Gå ned i en kjeller eller inn i et rom som ligger inne i nederste etasje i en stødig bygning. Unngå vinduer, het det.

Varsel for tornado nummer to kom mindre enn en time senere.

Det kom inn meldinger om mer enn ti tornadoer i Alabama og Georgia i løpet av søndag, ifølge CNN.

