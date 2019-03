USA bekrefter stans i militærøvelser med Sør-Korea

NTB utenriks

Innsatsen for å få Nord-Korea til å droppe sitt atomvåpenprogram fikk seg et skudd for baugen under toppmøtet mellom USAs president og Nord-Koreas leder denne uken. Donald Trump og Kim Jong-un dro hver til sitt uten en felles slutterklæring.

I en telefonsamtale lørdag ble forsvarsministrene i USA og Sør-Korea enige om å innstille de årlige militærøvelsene Key Resolve og Foal Eagle.

– Avgjørelsen gjenspeiler et ønske om å redusere spenningen og støtte opp om vår diplomatiske innsats for fullstendig, endelig og verifiserbar kjernefysisk nedrustning på Koreahalvøya, sier partene etter samtalen mellom Jeong Kyeong-doo og Patrick Shanahan. De går i stedet inn for å oppdatere den militære treningen og komme opp med nye øvelsesformer.

De store fellesøvelsene oppfattes som en provokasjon i nord, som mener de to arvefienden øver på å invadere Nord-Korea. Trump har kritisert øvelsen for å koste for mye og for å være provoserende overfor nordkoreanerne.

