Studenter møtt med vannkanoner i Algerie

NTB utenriks

Titusenvis av kvinner og menn i alle aldre har den siste uka demonstrert mot 82 år gamle Bouteflikas planer om å stille til gjenvalg.

Søndag fulgte flere hundre studenter opp med en demonstrasjon ved Universitetet i Algers hovedbygning og en rekke andre fakulteter. Politiet satte opp sperringer rundt universitetet i sentrum, men noen studenter klarte å komme seg forbi og marsjerte mot grunnlovsrådet, som har ansvar for registrering av presidentkandidater.

Politiet tok i bruk vannkanoner og tåregass for å stanse studentmarsjen, melder nyhetsbyrået DPA.

Ved midnatt søndag utløper fristen for registrering av kandidater til valget 18. april, og demonstrantene krever at rådet nekter Bouteflika å stille til gjenvalg.

Bouteflika har knapt vist seg offentlig siden han ble rammet av slag i 2013, og han har vært taus siden gateprotestene brøt ut. 82-åringen har vært president i 20 år, og mange mener det er på høy tid at han gir seg. For en uke siden fløy han til Sveits, ifølge presidentkontoret for å få en rutinemessig helsesjekk.

Flere hundre studenter demonstrerte søndag også mot Bouteflika på universiteter i byen Annaba nord i Alger, ifølge en lokal journalist. Det meldes også om protester i Algeries andre og tredje største byer, Oran og Constantine, samt i Bouira, Skida og Gelma øst i landet. Også i Tiaret og Mostaganem i sørøst var det demonstrasjoner søndag, ifølge nettavisen TSA.

(©NTB)