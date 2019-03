Guaidó maner til nye protester i Venezuela

NTB utenriks

Guaidó kunngjør søndag at han skal vende hjem til Venezuela etter en rundreise i Sør-Amerika. Når og hvordan han planlegger å reise, er ukjent.

– Jeg kunngjør min retur til landet. Jeg oppfordrer det venezuelanske folk til å mobilisere over hele landet i morgen kl. 11, i sier Guaidó i Twitter-meldingen.

Guaidó dro til Colombia 22. februar og har blant annet vært i Brasil og Argentina for å sanke støtte. Lørdag var han i Ecuador.

Guaidó ble ilagt reiseforbud av høyesterett da han utropte seg selv til interimspresident i januar, og han risikerer derfor å bli pågrepet når han vender hjem. 35-åringen er anerkjent av USA og over 50 andre land som Venezuelas rettmessige leder.

USA krever at Maduro går av og at det holdes nyvalg i Venezuela. Maduro nyter fortsatt stor støtte fra land som Kina og Russland, som anklager amerikanerne for å forberede en militær intervensjon i det oljerike landet.

(©NTB)