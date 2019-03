Trump ber Kina fjerne toll på landbruksvarer

NTB utenriks

I en melding på Twitter viser den amerikanske presidenten også til at det er god fremdrift i handlesamtalene mellom de to landene.

Økning utsatt

Trump og Kinas president Xi Jinping ble i desember enige om en tre måneder lang «våpenhvile» i handelskrigen mellom landene. I mellomtiden skulle de forhandle fram en ny handelsavtale. Fredag var fristen ute, men til tross for at en avtale ikke er på plass, ser Trump såpass optimistisk at han har utsatt en varslet tolløkning.

Etter planen skulle tollen på kinesiske varer verdt til sammen 200 milliarder dollar økes fra 10 til 25, men på grunn av den gode fremdriften i samtalene, har USA altså satt økningen på vent.

Basert på dette ber Trump Kina kutte – ikke la være å øke – tollen på landbruksvarer inkludert storfe- og svinekjøtt.

Forlater Kina

Parallelt med både handelssamtaler og handelskrig, øker takten i amerikanske selskapers flytting vekk fra Kina, melder Reuters. At de gjør seg mindre avhengig av billig produksjon i Kina, oppfattes som en erkjennelse av at tollavgiftene Trump-administrasjonen allerede har innført, neppe forsvinner med det første.

USAs handelsutsending Robert Lighthizer advarte onsdag politikere i Washington og sa at USA fortsatt må ga kraftige tolløkninger som et ris bak speilet i flere år, selv om en handelsavtale kommer på plass. Han sier trusselen om økte avgifter vil være en del av mekanismen som skal sørge for at en eventuell avtale blir overholdt.

– Når du ser på hvordan disse forhandlingen utfolder seg, må du helt klart tenke at de ikke bare vil ta tid, men at det vil være mekanismer for å holde avtalen i hevd. Så jeg regner med at straffetoll er noe vi må forholde oss til en god stund, sier Steve Lamar, som leder sammenslutningen av amerikanske kles- og skoprodusenter.

