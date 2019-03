Warmbiers foreldre: Kim har skylden for vår sønns død

NTB utenriks

USAs president Donald Trump sa denne uken at han trodde på Kim, som under toppmøtet skal ha hevdet at han ikke kjente til den angivelige mishandlingen av studenten Otto Warmbier.

Warmbiers foreldre, Cindy og Fred, har imidlertid ikke like stor tiltro til Kims forklaring.

– Kim og hans onde regime er ansvarlige for vår sønn Ottos død. De er ansvarlige for ubegripelige grusomheter og inhumanitet. Ingen unnskyldninger eller overdådig ros kan forandre det faktum, sier foreldrene i en uttalelse.

Den amerikanske studenten ble pågrepet under en reise i Nord-Korea i januar i 2016 for å ha stjålet en propagandaplakat. Han ble senere dømt til 15 års hardt arbeid.

I juni 2017 ble Warmbier sendt hjem til USA, men han lå da i koma og hadde fått alvorlig hjerneskade. Myndighetene i Nord-Korea hevdet at Warmbier havnet i koma på grunn av botulisme han skal ha pådratt seg etter at han tok en sovepille. Han døde kort tid etter at han kom hjem til USA.

Warmbiers foreldre saksøkte Nord-Korea etter dødsfallet til sønnen, og en amerikansk dommer beordret Nord-Korea til å betale 500 millioner dollar i desember i fjor.

