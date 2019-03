Svenske varetektsfengslet mistenkt for spionasje for Russland

NTB utenriks

45-åringen er mistenkt for ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige og ble pågrepet av politiet tidligere denne uken.

– Han ble pågrepet under et møte på en restaurant med en russisk etterretningsoffiser som er stasjonert her i Stockholm under dekke av å være diplomat i Sverige, sier kontraspionasjesjef Daniel Stenling i sikkerhetspolitiet Säpo.

Den spionsiktede mannen ble varetektsfengslet i Stockholm tingrett fredag. Han jobber innenfor høyteknologisk industri med opplysninger som er interessante for fremmede makters etterretningsvirksomhet, ifølge sikkerhetspolitiet Säpo. Den ulovlige virksomheten mistenkes å ha pågått minst siden 2017.

45-åringen er svensk statsborger, og er bosatt i Göteborg med kone og flere barn.

– Vi har holdt et øye med den mistenkte agenten over lengre tid. Han har jevnlig møtt denne russiske etterretningsoffiseren, og han har gjort det på en slik måte at han har jobbet hardt for å skjule disse møtene, sa Stenling tidligere denne uken.

