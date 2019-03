Spionmistenkt mann framstilles for varetekt i Sverige

NTB utenriks

Mannen, som er bosatt i Stockholm, er mistenkt for ulovlig etterretningsvirksomhet. Han ble pågrepet på en restaurant tidligere denne uken.

– Han ble pågrepet under et møte med en russisk etterretningsoffiser som er stasjonert i Stockholm under dekke av å tilhøre diplomatiet, sa Daniel Stenling, som er avdelingsleder for kontraspionasje i det svenske sikkerhetspolitiet Säpo, til TT på onsdag.

Mannen, som er i midten av 40-årene, jobber innenfor høyteknologisk industri med opplysninger som er interessante for fremmede makter, ifølge Säpo.

Den russiske etterretningsoffiseren har diplomatisk immunitet i Sverige kan derfor ikke pågripes.

