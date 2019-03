SpaceX sender Ripley på romferd

NTB utenriks

Ingen astronauter er spent fast i setene når Crew Dragon-kapselen lørdag skytes opp fra Launch Complex 39A på Kennedy Space Center i Florida. Passasjeren er en testdukke fylt med avanserte sensorer.

Oppskytingsfeltet er historisk, og er tidligere brukt av både månerakettene i Apollo-programmet og av romfergene.

I tråd med selskapets sans for kreativ markedsføring har testdukken fått navnet Ripley – samme navn som Sigourney Weavers rollefigur i Alien-filmene.

Om turen går like galt som i filmene, får publikum vite natt til lørdag, amerikansk tid. Falcon 9-raketten med kapselen montert øverst skal etter planen ta av klokken 2.49, det vil si klokken 8.49 norsk tid.

Hvis NASA sender astronauter ut i rommet på prøvetur med et nytt fartøy senere i år, blir det første gang siden romfergen Colombias første tur i 1981. Etter at romfergeprogrammet ble avviklet i 2011, har amerikanske astronauter vært nødt til å reise med russiske Sojuz-fartøy for å komme seg til og fra Den internasjonale romstasjonen (ISS).

Det har vært et sårt punkt for amerikanerne, til tross for at romfart ofte trekkes fram som et av de mest vellykkede samarbeidsprosjektene mellom USA og Russland.

I tillegg til SpaceX, arbeider også Boeing med en ny, bemannet romkapsel. NASA har også sitt eget prosjekt, romkapselen Orion, som ble testet uten mannskap i 2014.

