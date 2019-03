Sikkerhetseksperter mener USA overdriver Huawei-trusselen

NTB utenriks

Amerikanske myndigheter er bekymret for at Huawei brukes til å samle inn informasjon for kinesisk etterretning.

Tidligere denne måneden gikk visepresident Mike Pence ut med en advarsel om at Huawei og andre kinesiske telekommunikasjonsselskaper utgjør en sikkerhetstrussel.

Sikkerhetseksperter mener imidlertid at den angivelige trusselen fra Huawei er sterkt overdrevet.

– Om Kina ønsker å forstyrre globale nettverk, så vil de gjøre det uavhengig av hva slags utstyr du bruker, mener Jan-Peter Kleinhans fra den Berlinbaserte tenketanken Stiftung Neue Verantwortung.

– Sjansen er lik null

Kleinhans får støtte fra Priscilla Moriuchi, som tidligere har jobbet i den amerikanske etterretningsorganisasjonen National Security Agency (NSA).

Hun mener at sjansen for at kinesiske myndigheter vil bruke Huawei for å samle inn informasjon «er lik null ettersom det trolig ville blitt oppdaget, og dermed avsløre Huaweis medvirkning».

Tidligere tilfeller av statsstøttede hackere har ikke vist preferanser for et selskaps teknologi fremfor en annen, ifølge ekspertene. Kreml-støttede hackere har for eksempel benyttet seg av internettrutere og annet nettverksutstyr laget av utenlandske produsenter.

Huaweis styreformann Guo Ping avviste tirsdag denne uken alle beskyldninger om at selskapets 5G-nett kan benyttes som et verktøy for kinesisk spionasje, melder nyhetsbyrået AFP.

– Kinesisk utstyr bør forbys

USA har til stadighet forsøkt å overbevise vestlige allierte om at kinesisk utstyr i avanserte telekommunikasjonssystemer bør forbys.

Flere europeiske land, deriblant Tyskland og Storbritannia, er imidlertid ikke overbeviste om at et forbud er nødvendig. Land som Australia og New Zealand har derimot kommet til motsatt konklusjon. I fjor forbød de mobiloperatører å bruke utstyr fra Huawei i sine 5G-nettverk.

Huawei er en av verdens største produsenter av smarttelefoner og telekom-utstyr. I Norge bruker både Telenor og Telia utstyr fra Huawei i 4G-nettet.

Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil det være problematisk hvis Huawei trekkes inn i utbyggingen av det norske 5G-nettet. PST-sjef Benedicte Bjørnland mener veien er kort fra selskapet til det kinesiske regimet. Statsminister Erna Solberg (H) sa til NTB tidligere denne måneden at regjeringen fortsatt ikke har konkludert i spørsmålet om hvilke reguleringer som skal gjelde når 5G-nettet skal rulles ut.

(©NTB)