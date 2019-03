Salisbury erklæres som sikkert – ett år etter nervegiftangrepet

NTB utenriks

Spesialenheter i det britiske militæret har brukt 13.000 timer på å rydde opp etter at den tidligere spionen Sergej Skripal og hans datter Julia ble angrepet med nervegiften i byen 4. mars i fjor.

Huset til den tidligere spionen og elleve andre steder som potensielt er blitt forurenset med det farlige stoffet forventes å bli erklært trygge fredag, ifølge det britiske nyhetsbyrået Press Association (PA).

Militærpersonell har i løpet av det siste året samlet inn over 5.000 prøver i den britiske byen.

De har også samlet inn prøver fra nabobyen Amesbury, hvor en 44 år gammel kvinne døde i juli etter å ha vært i kontakt med nervegiften.

Skripal og datteren hans overlevde angrepet, men måtte tilbringe lang tid på sykehus.

Blant stedene som er undersøkt er benken hvor Skripal og datteren ble funnet, en restaurant de hadde spist på, samt boligen til en politibetjent som også ble utsatt for giften.

Britiske myndigheter mener at to agenter for Russlands militære etterretningstjeneste (GRU) sto bak giftangrepet, noe Russland benekter.

