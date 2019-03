Pakistan anklager India for økoterrorisme

NTB utenriks

Tirsdag hevdet India at deres kampfly ødela en pakistansk opprørsleir og drepte eller såret hundrevis av personer i pakistansk-kontrollerte Kashmir.

Pakistan hevdet imidlertid at bombene falt i et ubebodd område og at ingen mennesker ble truffet da indiske kampfly beveget seg inn i pakistansk luftrom for første gang siden 1971.

Nå anklager Pakistans klimaminister India for å ha ødelagt titalls trær og sier at de vil foreta grundige miljøundersøkelser i området.

– Det som skjedde, var økoterrorisme. Vi kommer til å ta opp saken med alle internasjonale organer, inkludert FN, sier klimaminister Malik Amin Aslam, som legger til at det ikke er en spøk.

Det har versert svært motstridende meldinger fra begge hold den siste uken.

Beboere i området har uttalt at de hørte eksplosjoner om natten, men at kun én person ble såret og at ingen bygg tok skade. En reporter fra nyhetsbyrået AFP som besøkte stedet, sa at man kunne se et krater, to trær som var delt i to og tre leirhus hvorav den ene husveggen hadde kollapset.

