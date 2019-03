Offensiven mot IS i Syria gjenopptatt

NTB utenriks

Den USA-støttede SDF-militsen har hatt en pause i kampene for å evakuere sivile og IS-krigeres familiemedlemmer fra Baghouz. Landsbyen ligger ved elva Eufrat nær grensa til Irak og er det siste landområdet som kontrolleres av den ytterliggående islamistgruppa.

Kampene ble gjenopptatt fredag etter at alle sivile skal ha blitt evakuert, opplyser SDF-kommandanten Adnan Afrin.

– Det siste slaget har startet for å få en slutt på det som er igjen av IS inne i Baghouz-gårdene. Alle som er igjen der inne, regnes som fiender, sier Afrin.

SDF vil ikke spå hvor lang tid det vil ta å nedkjempe IS, men advarer om at de er forberedt på å møte et stort antall selvmordsbombere. Området huser dessuten flere tunneler og huler, ifølge Afrin.

Det er uklart hvor mange IS-krigere som holder stand, men kommandanten hevder det kan være mellom 1.000 og 1.500 IS-krigere igjen i gårdene rundt Baghouz.

Flere tusen sivile er den siste tiden evakuert fra området og brakt til leirer i provinsen Hasaka, som er under kurdisk styre nordøst i Syria.

Offensiven gjenopptas dagen etter at USAs president Donald Trump feilaktig hevdet at USA-støttede styrker hadde erobret alt IS-kontrollert land.

