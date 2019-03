NY Times: Trump beordret sikkerhetsklarering av svigersønn

NTB utenriks

Anonyme kilder sier til New York Times at presidenten satte til side bekymringene til etterretningsfolk, daværende stabssjef John Kelly og daværende advokat i Det hvite hus, Don McGahn.

McGahn skrev et notat der han frarådet å sikkerhetsklarere Kushner. Kelly skrev et internt notat der han påpeker at han ble «beordret» til å gi presidentens svigersønn sikkerhetsklarering på høyeste nivå.

En talsmann for Kushners advokat sier tjenestemenn i Det hvite hus i 2018 bekreftet at klareringen ble håndtert på normalt vis, uten press fra noen.

– Det ble opplyst til mediene den gangen, og nye historier, dersom de er korrekte, endrer ikke det som ble bekreftet den gangen, sier Peter Mirijanian.

Trump selv sa i januar at han «aldri var involvert» i svigersønnens sikkerhetsklarering. Det samme sa datteren Ivanka Trump, Kushners kone, i februar.

Talskvinne Sarah Sanders i Det hvite hus har ikke ønsket å kommentere saken i New York Times.

(©NTB)