Minst 30 sivile drept i Mogadishu

Gatekamper brøt ut etter at en selvmordsbombe gikk av i Mogadishu torsdag kveld, og kampene fortsatte helt fram til fredag kveld.

Totalt er minst 30 sivile drept og minst 80 såret, ifølge en talsmann for politiet. I tillegg ble også minst fem al-Shabaab-opprørere som sto bak angrepet, drept.

Under kampene som fulgte, skal opprørere fra al-Shabaab ha brukt sivile som skjold i skuddveksling med sikkerhetsstyrkene, som lenge slet med å få situasjonen under kontroll, melder nyhetsbyrået DPA.

Flere av de sårede etter angrepet har svært alvorlige skader, og sykehusene i byen skal ha utfordringer med å håndtere situasjonen.

– Det er nå over. Terroristene ønsker å drepe uskyldige mennesker. Terroristene er fiender av livet og av fred, sier landets informasjonsminister Dahir Mohamud Gelle til en statlig radiokanal etter angrepet.

Selvmordsbomben rammet et hotellet Maka Al-Mukarama, som islamistgruppa har hevdet var målet for angrepet. Politiet tror gruppen hadde som mål å drepe en dommer som bor like i nærheten. Politilederen Mohamed Hussein sa torsdag at sikkerhetspersonell utplassert ved dommernes bolig havnet i en skuddveksling med væpnede menn som forsøkte å ta seg inn i huset etter eksplosjonen. Angriperne ble drevet vekk.

Al-Shabaab har tidligere stått bak en lang rekke terrorangrep i Mogadishu og andre deler av Somalia. I 2017 ble over 500 mennesker drept da en selvmordsbomber detonerte en varebil full av eksplosiver.

