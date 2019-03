Libyske rivaler enige om å holde valg

NTB utenriks

Regjeringssjef Fayez al-Sarraj og Khalifa Haftar, som leder militsen Libyas nasjonale hær (LNA) møttes i Dubai onsdag.

– De ble enige om at det er nødvendig å avslutte overgangsfasen ved å holde valg og om hvordan Libyas stabilitet kan bevares og landets institusjoner forenes, opplyser FN på Twitter.

I 2011 ble Libyas leder Muammar al-Gaddafi styrtet og drept i et NATO-støttet opprør. Siden da har landet vært kastet ut i et voldelig kaos med flere rivaliserende regjeringer og en rekke væpnede grupper.

Sarraj leder den nasjonale samlingsregjeringen, som anerkjennes internasjonalt og har sete i hovedstaden Tripoli. Haftars LNA har base i – og kontroll over – østlige deler av landet.

De to lederne stilte seg bak en avtale fremforhandlet i Paris i fjor vår om å holde valg i Libya innen utgangen av året. Ustabilitet, strid om landområder og splittelse i det oljerike landet har stukket kjepper i hjulene for planene. Torsdagens kunngjøring sier ikke noe konkret om når eller hvordan et fremtidig valg skal avvikles.

