Gruppe utroper seg til nordkoreansk eksilregjering

Organisasjonen Cheolima Civil Defense (CCD) dukket opp i 2017 da den la ut en video på nettet av Kim Han-sol, sønnen til Kim Jong-uns drepte bror, og sa den garanterte for den unge mannens sikkerhet. Gruppen tilbyr også hjelp til personer som prøver å hoppe av fra regimet i nord.

Fredag er det hundre år siden et koreansk opprør mot den tidligere kolonimakten Japan. CCD benyttet anledningen til å legge ut en lang uttalelse der den utroper seg selv som midlertidig regjering for Nord-Korea under navnet Fritt Choseon. Choseon, som også kan skrives Joseon eller Chosun, er en eldre betegnelse på Korea.

– Vi vier oss fullt til utryddelsen av dette store ondet, en flekk på menneskehetens sjel, skriver gruppen om dagens regime i nord. CCD lover å kjempe fram til «den dagen lyset virkelig er tilbake i Pyongyang».

– Joseon er og må være fritt. Stå opp! Stå opp alle dere som ikke vil være slaver, heter det i oppropet fra gruppen som påberoper seg å være «den eneste legitime representant for det koreanske folket i nord».

Lite er kjent om CCD, som er oppkalt etter en mytisk hest med vinger. Det er ikke klart hvem som står bak gruppen, men det er spekulasjoner om en forbindelse til sørkoreansk etterretning.

