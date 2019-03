NTB utenriks

Meng er etterlyst i USA for å ha løyet for amerikanske banker og ført dem bak lyset for å omgå USAs handelsrestriksjoner mot Iran. Meng og Huawei avviser anklagene.

I desember ble Meng pågrepet under en mellomlanding i Vancouver i Canada. Pågripelsen ble gjort på forespørsel fra Washington og har ført til diplomatisk krise i forholdet til Kina.

Meng er datteren til Huawei-grunnlegger Ren Zhengfei, som mener pågripelsen er politisk motivert.