CNN: Indisk jagerflypilot tilbake i hjemlandet

Jagerflypiloten Abhinandan Varthaman ble tatt i varetekt av den pakistanske hæren etter å ha styrtet i Kashmir onsdag.

Pakistan har tidligere varslet at han ville bli overlevert fredag som en «vennlig gest» til nabolandet. Konflikten mellom de to atommaktene har tilspisset seg de siste dagene som følge av situasjonen i Kashmir, og mange håper at dette vil dempe spenningen.

I India mottas Varthaman som en helt, og et stort antall offisielle representanter står klar til å ta imot ham på indisk side. TV-bilder fra indisk side av grensen viser flere personer som vifter med indiske flagg og et stort presseoppbud.

Historien om jagerflypiloten har fått massiv oppmerksomhet på begge sider av grensen etter flere dager med nyheter om skuddvekslinger, flyangrep og eskalerende konfliktnivå i det omstridte området.

Onsdag dukket det opp videoer på sosiale medier av at Varthaman ble banket opp og utspurt av en illsint folkemengde i Pakistan etter flystyrten. I et senere publisert klipp ser man piloten med synlige kutt og oppsvulmet ansikt mens han drikker te og takker den pakistanske hæren for å ha reddet ham fra folkemengden.

– Dette er den oppførselen jeg ville ha forventet av min egen hær, og jeg er veldig imponert over den pakistanske hæren, sier mannen ifølge nyhetsbyrået AP.

Klippet har gått viralt i både India og Pakistan, og i hjemlandet hylles han blant annet for å ha holdt tett da han ble spurt ut av folkemengden. I Pakistan skryter folk av hærens måte å håndtere situasjonen på.

