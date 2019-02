USA tilbyr dusør for Hamza bin Laden

NTB utenriks

Bin Ladens sønn Hamza, som er i slutten av 20-årene, har tidligere blitt omtalt som «jihad-kronprinsen», og blir ansett som en gryende leder av islamistgruppa al-Qaida.

Det har vært ukjent i årevis hvor han oppholder seg, og det har blitt spekulert i at han kan befinne seg i Pakistan, Afghanistan eller til og med i husarrest i Iran, ifølge AFP.

Han har tidligere truet USA med hevn, etter at faren hans ble drept av amerikanske spesialstyrker i 2011.

På en video sendt ut av al-Qaidas medieavdeling i 2016, sa Hamza bin Laden at amerikanerne er ansvarlig for sine lederes beslutninger, og at al-Qaida vil fortsette sin hellige krig mot USA.

