Trump: – Jeg har ikke hastverk med en atomavtale

NTB utenriks

Torsdag formiddag tok de to lederne fatt på andre og siste dag av toppmøtet i den vietnamesiske hovedstaden Hanoi.

På vei inn til møtet sa altså Trump at han ikke har hastverk med å komme fram til en atomavtale. Han vektla også det gode forholdet til den nordkoreanske lederen.

– Jeg mener det er viktig at det er et sterkt forhold. Når du har et godt forhold, kan det skje mye bra.

Samtidig er kjernefysisk nedrustning på Koreahalvøya det viktigste temaet for møtet, som er det andre mellom Kim og Trump. Mens den amerikanske presidenten har sagt at han vil at Nord-Korea skal kvitte seg med hele sitt atomprogram, har hans egne etterretningstjenester påpekt at det er lite trolig at det vil skje.

Kim selv sier han «vil gjøre sitt beste for å komme fram til et bra resultat» i atomsamtalene.

