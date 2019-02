Tidligere kull-lobbyist godkjent som USAs miljøsjef

NTB utenriks

Avstemningen i Senatet fikk 52 stemmer for og 47 imot.

54-åringen er allerede fungerende sjef for EPA, etter han erstattet Scott Pruitt i fjor på midlertidig basis.

Wheeler er tidligere lobbyist for kullindustrien og andre industrier. Han er kjent som en mer lavmælt, metodisk pådriver for Trump-regjeringens dereguleringspolitikk på miljøvern-feltet.

Siden han ble fungerende sjef har Wheeler kommet med forslag som i praksis skal lempe på utslippsgrensene for kraftverk, biler og olje og gass-fasiliteter, tross tidligere EPA-funn om at noen av disse forslagene vil føre til flere dødsfall som følge av forurensing.

Wheeler tok over etter at klimaskeptiker Pruitt i juli i fjor gikk av etter flere etiske skandaler. Selv framholdt Pruitt at han gikk av grunnet «vedvarende angrep» mot ham og hans familie, mens Trump slo fast at Pruitt gikk av etter egen vilje.

(©NTB)