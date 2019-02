Russland og Kina la ned veto mot USAs Venezuela-resolusjon

NTB utenriks

Frankrike, Tyskland og Storbritannia var blant de ni landene som støttet forslaget. Tre av de 15 landene i Sikkerhetsrådet unnlot å stemme.

USA la onsdag fram forslaget i et forsøk på å få slutt på den fastlåste politiske situasjonen i Venezuela. Forslaget tok til orde for nyvalg, uhindret innførsel og utlevering av nødhjelp og "fredelig gjenreising av demokratiet".

Russlands ambassadør betegner USAs forslag som «et regimeskifte forkledd som omsorg for mennesker». USA støtter parlamentsleder Juan Guaido, som med støtte fra nasjonalforsamlingen har avgitt ed som overgangspresident til store protester fra sittende president Nicolás Maduro.

Også Russlands resolusjon ble nedstemt i Sikkerhetsrådet torsdag. Forslaget tok til orde for en fredelig løsning, uttrykte bekymring for trusler om maktbruk mot Venezuela og insisterte på at all humanitær hjelp i landet må godkjennes av Maduro. Kun fire land stemte for forslaget, sju stemte imot og fire avsto fra å stemme.

Rundt 50 land har anerkjent Guaido som landets rettmessige president. Både Russland og Kina støtter Maduro.

