Pakistan vil frigi indisk flyger

– Vi vil løslate ham i morgen, sa Khan under et møte i den pakistanske nasjonalforsamlingen torsdag.

Piloten, som angivelig heter Abhinandan Varthaman, ble tatt til fange onsdag etter at flyet han førte ble skutt ned i pakistansk luftrom. Hendelsen skjedde etter flere dager med stigende spenning mellom nabolandene, som krangler om landområder i Kashmir.

I videoer spredd i sosiale medier blir det som angivelig er jagerflypiloten slått og utspurt av en illsint folkemengde. I et senere publisert klipp ser man piloten med synlige kutt og oppsvulmet ansikt mens han drikker te og takker den pakistanske hæren for å ha reddet ham fra folkemengden.

– Dette er den oppførselen jeg ville ha forventet av min egen hær, og jeg er veldig imponert over den pakistanske hæren, sier mannen ifølge nyhetsbyrået AP.

Klippet har gått viralt i både India og Pakistan, og i hjemlandet omtales han som en helt. I Pakistan skryter folk av hærens måte å håndtere situasjonen på.

India har tidligere sagt at de forventer å få overlevert piloten raskt og trygt tilbake til India. Utenriksdepartementet sa onsdag i en uttalelse at «Pakistan vil gjøre det klokt i å forsikre seg om at den indiske piloten de har i sin varetekt kommer hjem uskadd».

Behandlingen av piloten har blitt trukket fram som en mulig nøkkel til å dempe den stadig mer betente situasjonen mellom India og Pakistan i Kashmir.

