Nye kamper mellom India og Pakistan

Utleveringen av piloten har gitt nytt håp om at det anspente forholdet mellom de to atommaktene skal roe seg noe. Men få timer etter at Pakistans statsminister Imran Khan bekreftet den «vennlige gesten» mot nabolandet, kom det meldinger om nye skuddvekslinger i Kashmir.

Den indiske hæren sier at pakistanske soldater skyter mot en rekke militærposter ved den såkalte kontrollinjen som splitter Kashmir, både med bombekastere og geværer. En soldat som hadde fri, og en kvinne skal være skadd.

Også natt til torsdag ble de indiske styrkene angrepet fra pakistansk hold, men skuddvekslingene ble beskrevet som mindre voldsomme enn tidligere netter.

Frigir jagerflypilot

Konflikten i området har tilspisset seg de siste dagene. Onsdag opplyste pakistanske myndigheter at de hadde skutt ned to indiske fly, og at en pilot var tatt til fange. Videobilder av mannen, som angivelig heter Abhinandan Varthaman, viste at han ble slått og forhørt av en illsint folkemengde.

Et senere publisert klipp viser flygeren med synlige kutt og oppsvulmet ansikt, mens han drikker te og takker den pakistanske hæren for å ha reddet ham fra folkemengden.

– Dette er den oppførselen jeg ville ha forventet av min egen hær, og jeg er veldig imponert over den pakistanske hæren, sier mannen ifølge nyhetsbyrået AP.

Klippet har gått viralt i både India og Pakistan, og i hjemlandet omtales han som en helt. I Pakistan skryter folk av hærens måte å håndtere situasjonen på.

– Vi vil løslate ham i morgen, sa Pakistans statsminister Imran Khan under et møte i den pakistanske nasjonalforsamlingen torsdag. Han omtalte avgjørelsen som en «vennlig gest» mot nabolandet.

Evakuerte grenselandsbyer

Natten i forkant ble noen få hundre familier evakuert i den pakistanskkontrollerte delen av Kashmir etter flere nye skuddvekslinger. De evakuerte er innlosjert i offentlige bygninger i Muzaffarabad.

– Hele området er satt i høy beredskap. Vi frykter at flere områder vil måtte evakueres hvis ikke spenningsnivået snart trappes ned, sier Mushtaq Minhas, som er informasjonsminister i pakistansk Kashmir.

De pakistanske myndighetene har stengt alle skoler og undervisningsinstitusjoner i regionen og har oppfordret foreldre til å holde barna hjemme.

Flere flyavganger innstilt

Pakistansk luftrom var tidlig torsdag fortsatt stengt, noe som førte til en rekke innstillinger i flytrafikken for andre dag på rad. Dette har også fått store ringvirkninger utenfor landets grenser.

Ifølge CNN er tusenvis av personer strandet på flyplasser som følge av at avganger som skulle ha fløyet over pakistansk luftrom, ikke kommer seg av gårde.

Thai Airways innstilte onsdag alle sine ruter fra Bangkok til Europa, inkludert til Oslo, og dette gjaldt også for morgenflyene torsdag.

En togforbindelse mellom Pakistan og India er også innstilt, og en rekke indiske reisende ble stående fast i Lahore øst i Pakistan.

Fastlåst

Den flere tiår lange konflikten mellom nabolandene har eskalert etter at India tirsdag hevdet at deres kampfly ødela en pakistansk opprørsleir og drepte eller såret flere hundre personer. Pakistan hevdet på sin side at bombene falt i et folketomt område og at ingen mennesker ble truffet.

Det indiske angrepet var en gjengjeldelsesaksjon etter et selvmordsangrep, der minst 40 indiske soldater ble drept for to uker siden.

