Macky Sall med overlegen valgseier i Senegal

Det viser valgresultatet som ble publisert av valgkommisjonen i det vestafrikanske landet torsdag. Resultatet er foreløpig fordi det må godkjennes av landets konstitusjonelle råd for å bli gyldig.

Presidentvalget fant sted søndag, og denne uken har de ulike presidentkandidatene vært uenige om valgresultatene.

Opposisjonen uttrykte tidligere denne uken et ønske om en andre valgomgang blant de to fremste kandidatene, men sier nå at de ikke bestrider resultatet.

Landets tidligere statsminister Idrissa Seck kom nærmest Sall, med 20,5 prosent av stemmene. Like bak kom den tidligere skatteinspektøren Ousmane Sonko, som endte med nær 16 prosent av stemmene.

Sall, som er utdannet geolog, tok over som president etter å ha slått forgjengeren Abdoulaye Wade i valget i 2012. Han har gjort utbygging av infrastrukturen til en hovedsak som president, men opposisjonen frykter planene hans vil ende opp som en gjeldsbombe om de blir realisert.

Senegal regnes som en modell for stabilitet i Afrika og har de siste årene hatt sterk økonomisk vekst. Landet har også sluppet unna jihadistangrepene som har rammet naboland som Mali.

