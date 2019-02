Egypt: Konduktørkrangel førte til togulykke som kostet 25 liv

NTB utenriks

Ifølge myndighetene gikk en konduktør på ulykkestoget fra førerplassen for å krangle eller sloss med konduktøren på en vogn som sperret veien. Konduktøren som gikk, glemte å sette på bremsene på lokomotivet, som rullet av gårde uten fører og dundret inn i bufferen på Ramsis-stasjonen onsdag morgen.

Kollisjonen førte til en eksplosjon i togets drivstofftank, noe som utløste en kraftig brann som omsluttet lokomotivet og perrongen, ifølge egyptiske jernbanemyndigheter. Bilder fra stedet viser at toget og området rundt er svart av sot. Toget har delvis sporet av og ligger på skrå mot perrongen.

– Ingen bremser

Mohammed Said, leder for Kairos jernbanesykehus, opplyser at minst 25 mennesker mistet livet, mens 47 ble skadd etter brannen og kollisjonen. Hvor mange av dem som sto på perrongen og hvor mange av dem som var i toget, er ikke kjent.

Øyenvitner beskriver grusomme scener.

– Jeg så en mann som pekte fra lokomotivet da det ankom plattformen. Han skrek: «Det er ingen bremser, det er ingen bremser», før han hoppet ut av lokomotivet. Jeg vet ikke hva som skjedde med ham, sier øyenvitnet Ibrahim Hussein til Reuters.

Et annet øyenvitne, Ahmed Abdeltawab, sier perrongen var full av passasjerer som ventet på et annet tog. De ble overrasket av brannen og løp mens klærne deres var i brann. Mange av dem falt om bare noen meter unna, ifølge Abdeltawab.

Transportminister går

Egyptere har lenge klaget på at myndighetene ikke har greid å løse de notoriske transportproblemene i landet, der både veier og toglinjer er dårlig vedlikeholdt. Ifølge offisiell egyptisk statistikk var det hele 1.793 togulykker i landet i 2017.

Statsminister Mostafa Madbouli var raskt på stedet etter ulykken. Han lover en knallhard respons.

– Enhver som har forsømt sine oppgaver, vil bli holdt ansvarlig, og konsekvensene blir alvorlige, sa han.

Få timer senere kunngjorde den egyptiske regjeringen at Madbouli hadde mottatt og akseptert transportminister Hisham Arafats oppsigelse.

(©NTB)