Underhuset skal stemme over fem brexitforslag

Avstemningen begynner klokka 20 norsk tid onsdag kveld. Formålet er å la de folkevalgte gi regjeringen nye instrukser om hvordan brexitprosessen skal tas videre.

Underhuset skal først ta stilling til Labours alternative brexitplan.

Labour forslag er at Storbritannia må gå inn for et tollunion med EU og langt tettere tilknytning til det indre marked enn statsminister Theresa May og hennes konservative toryregjering har lagt opp til.

Avstemning nummer to gjelder et forslag fra det skotske nasjonalistpartiet SNP om å vedta at Storbritannia ikke under noen omstendighet skal forlate EU uten å ha en avtale på plass.

Andre forslag gjelder blant annet borgeres rettigheter og spørsmålet om utsettelse av brexit.

